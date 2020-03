ULTIM’ORA / Cassino (FR) – Coronavirus, uomo positivo al tampone: trasferito allo Spallanzani

Un uomo di 89 anni era ricoverato al San Raffaele di Cassino per riabilitazione cardio-respiratoria,ma l’anziano residente in Molise, di Sesto Campano, visto l’aggravarsi delle condizioni è stato sottoposto a tampone coronavirus ed è risultato positivo e nella notte è stato trasferito allo Spallanzani della capitale. Nell’istituto di riabilitazione che è stato isolato è intervenuta l’Asl per verificare se l’anziano possa aver contagiato altri pazienti.

