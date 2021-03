ULTIM’ORA / Cassino, è morto Claudio Coccoluto il dj re della consolle

E’ morto nella sua casa di Cassino dopo una lunga battaglia con una grave malattia, Claudio Coccoluto, 59 anni, dj di caratura internazionale con 40 anni di carriera alle spalle,ha lavorato come speaker radiofonico su Radio Deejay.Era molto conosciuto in tutto il mondo, è stato tra i fondatori del Goa, noto locale di Roma.Sui social tanti i tributi per l’ultimo saluto anche da star internazionali.

La redazione di Liritv si unisce al dolore della famiglia.

