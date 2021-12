ULTIM’ORA / Cassino, Daniela ritrovata nell’androne di un palazzo

Buone notizie per quanto riguarda Daniela Buonanno, la ragazza sordomuta e stata ritrovata dalle forze dell’ordine in un androne di un palazzo non lontano dalla propria abitazione. Infreddolita ma in buone condizioni fisiche. La ragazza avrebbe passato la notte proprio in questo androne. Un sospiro di sollievo per

i familiari che ora potranno riabbracciare Daniela. Della giovane non si avevano più notizie da ieri

pomeriggio per fortuna la buona notizia del ritrovamento.

