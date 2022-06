ULTIM’ORA / Casalvieri, elicottero precipita nel giardino di un’abitazione: feriti gravi

Un grave incidente è avvenuto poco fa nel territorio di Casalvieri. Un elicottero è precipitato nel giardino di un’abitazione. Dalle prime informazioni sembra che l’elicottero ha improvvisamente perso quota e poi si è schiatanto a terra.Due persone sono rimaste gravemente ferite e sul posto è intervenuta l’eliambulanza per trasportare i feriti in un nosocomio romano.

Seguiteci per gli aggiornamenti – Foto archivio

