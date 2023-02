ULTIM’ORA / Brutto frontale all’imbocco della superstrada Frosinone – Sora

Incidente frontale sulla via Maria all’imbocco della superstrada di Frosinone. Dalle prime informazioni sembrerebbe che una BMW guidata da un giovane non si sia fermata allo stop e abbia impattato con una Lancia Y, guidata da una donna, in procinto di girare per imboccare la superstrada.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione CC, e l’AVESS EMERGENCY della vicina sede di Castelmassimo. Fortunatamente nessun ferito.

S.P.

