Un incidente stradale è avvenuto poco fa sulla Strada Regionale 627 della Vandra, nei pressi di ponte Tapino, nel territorio comunale di Broccostella. Due auto si sono scontrate in un tratto già noto per la pericolosita’ e secondo le prime informazioni due persone sarebbero rimaste ferite.Sul posto oltre i sanitari del 118 anche i carabinieri per la dinamica dell’incidente.

Foto archivio