ULTIM’ORA / Broccostella, violento schianto tra due auto (FOTO)

E’ successo poco fa in via Stella a Broccostella, un incidente stradale dove sono rimaste coinvolte due auto, una Fiat Grande Punto e una Fiat Punto. Dalle prime informazioni sembra che le due auto si sono scontrate violentemente tanto che la Grande Punto ha finito la corsa contro un muro. Le persone coinvolte nel sinistro sarebbe due, i conducenti delle auto che sembra che fortunatamente non abbiano riportato ferite gravi. Sul posto oltre i sanitari del 118, anche i carabinieri della Compagnia di Sora.

Correlati