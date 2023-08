ULTIM’ORA / Broccostella, grave incidente stradale: atterra l’eliambulanza (FOTO)

Grave incidente stradale poco fa a Broccostella, in via Stella, sembra che sia rimasta coinvolta una sola auto. Al momento che scriviamo non si conoscono le condizione dei feriti, ma e’ stata allertata anche una eliambulanza che sta atterrando in questi minuti presso il nosocomio sorano. Sul luogo dell’incidente oltre i sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Notizia in aggiornamento

