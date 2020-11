ULTIM’ORA / Broccostella (FR) – Tre nuovi casi positivi al Coronavirus

Il Comune di Broccostella comunica in una nota ai cittadini, che ci sono tre nuovi casi positivi, si tratta di due donne rispettivamente di 53 e 20 anni e di un uomo di 70 anni. Tutti i contagiati si trovano in isolamento domiciliare come da protocollo dell’Asl, organo proposto per effettuare l’indagine epidemiologica.Il sidaco ricorda a tutti coloro che sono tenuti all’isolamento domiciliare, che è assolutamente vietato uscire dal proprio domicilio, salvo per esigenze autorizzate dalla ASL;  a tutti i cittadini in isolamento domiciliare di non differenziare più i rifiuti di casa e di gettarli tutti nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, collocandoli all’interno di almeno due sacchetti resistenti (uno dentro l’altro). INVITO tutti a rispettare le misure disposte con il nuovo DPCM del 03/11/2020 ed in particolare di evitare ogni spostamento non necessario al fine di limitare al massimo il contatto con altre persone. Rinnovo quindi a tutti l’importanza di assumere, convintamente e con elevato senso di responsabilità, gli stili comportamentali indispensabili in questo periodo e quindi: – EVITARE SPOSTAMENTI NON NECESSARI E COMUNQUE NON SONO CONSENTITI SPOSTAMENTI DALLE 22:00 ALLE 5:00, SALVO CHE PER COMPROVATI MOTIVI DI LAVORO, DI SALUTE O PER SITUAZIONI DI NECESSITA’; – LIMITARE AL MASSIMO I CONTATTI CON ALTRE PERSONE; – USO COSTANTE DELLE MASCHERINE ANCHE IN CASA; – LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI; – NON TOCCARSI NASO, BOCCA E OCCHI CON LE MANI; – COPRIRSI BOCCA E NASO SE SI STARNUTISCE O TOSSISCE; – PULIRE LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL; in quanto questi accorgimenti riducono fortemente le possibilità di contagio.

