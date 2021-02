ULTIM’ORA / Broccostella (FR) – Incidente sul lavoro in cartiera, muore giovane 25enne di Castelliri

Questa mattina si è verificato un grave incidente sul lavoro avvenuto presso la cartiera San Martino in Broccostella, purtroppo a perdere la vita un giovane di 25 anni di Castelliri. Sul posto sono immeditamente intervenuti i sanitari del 118,ma purtroppo per il giovane che è stato investito e schiacciato da un rullo di carta, non c’è stato nulla da fare.

SEGUITECI PER GLI AGGIORNAMENTI – FOTO ARCHIVIO

Correlati