ULTIM’ORA / Boville Ernica, tragico investimento: uomo muore travolto da un’auto

Boville Ernica – Drammatico incidente stradale in localita’ San Lucio intorno alle ore 10.30 della mattinata odierna. Un uomo di 85 anni E.C. e’ stato investito da un’auto condotta da un 79enne, ed e’ deceduto. Sul posto si sono recati i sanitari dell’ARES 118 ma ogni tentativo di rianimare il pensionato 85enne e’ stato vano, l’uomo e’ morto poco dopo troppo gravi le ferite riportate. Sul luogo del sinistro mortale i Carabinieri della locale stazione per ricostruire la dinamica dell’investimento. L’investitore si e’ fermato per prestare soccorso.

