ULTIM’ORA / Boville Ernica (FR) – Cade dalla finestra di casa e’ grave : elitrasportata

Dalle prime informazioni, una ragazza sui 30 anni per cause al vaglio delle forze dell’ordine e’ precipitata dalladella propria abitazione, facendo un volo di circa sei metri in pieno centro storico. L’allarme e’ stato dato da un vicino di casa che avrebbe sentito il tonfo . Allertati immediatamente i sanitari del 118 e l’auto medica, ma visto le condizioni della donna, hanno chiesto l’ausilio dell’eliambulanza che e’ atterrata presso il campo sportivo Montorli, trasferendo la donna in un nosocomio attrezzato. Sul posto dell’accaduto le forze dell’ordine per accertare la dinamica del fatto.

notizia in aggiornamento