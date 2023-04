ULTIM’ORA / Bimba di 4 anni investita da un’auto: elitrasportata

Questa mattina una bimba di 4 anni è stata investita da un’auto mentre andava all’asilo, il fatto è avvenuto ad Anagni. Immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Sembra che fortunatamente la bimba non sarebbe in pericolo di vita.

Foto archivio

