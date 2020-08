Un uomo, che dalle prime informazioni, era insieme alla propria famiglia a passare una giornata a Villetta Barrea, si è tuffato nel lago (dove è vietata la balneazione ) e non è risalito più in superficie. Con ogni probabilità la persona in questione è stata colta da malore o le alghe presenti nel lago gli hanno impedito la risalita. Sul posto, mentre scriviamo, ci sono i vigili del fuoco che stanno cercando di ritrovare l’uomo che sembra essere sparito nel nulla.

