ULTIM’ORA / Bambino folgorato in piazza da un palo della pubblica illuminazione

Poteva trasformarsi in una tragedia quella che è accaduto poco fa in piazza Labriola a Cassino, un bambino di sette anni mentre stava giocando nella piazza ha toccato un palo della pubblica illuminazione con dei fili scoperti, dalle prime informazioni sembra che purtroppo sia rimasto ferito in modo molto serio. Sul posto ci sono i sanitari del 118, vigili del fuoco, e Carabinieri.

Foto archivio

