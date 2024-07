ULTIM’ORA / Bambino di 12 accusa malore, dimesso dal Pronto Soccorso: muore poco dopo a casa

Un bambino di 12 anni ha accusato un malore ed è stato accompagnato dai genitori al pronto soccorso che dopo alcuni accertamenti sarebbe stato dimesso, ma tornati a casa sembra che le condizioni del bambino si siano aggravate ed è deceduto. E’ accaduto nella contrada Tufano ad Anagni dove il piccolo viveva con la famiglia, inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Sulla salma del bambino verrà effettuato l’esame autoptico per capire le cause del decesso.

