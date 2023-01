ULTIM’ORA / Auto si ribalta, gravi quattro giovani: due elitrasportati

Pauroso incidente sulla Palianese a Paliano, nel pomeriggio di oggi, un’auto con a bordo quattro giovani è finita fuori strada, ribaltandosi e finendo la corsa in fossato. Immediati i soccorsi che giunti sul posto si sono trovati davanti una scena drammatica, due giovani in gravi condizioni sono stati elitrasportati a Roma, gli altri due sono stati ricoverati in codice rosso presso l’ospedale Spaziani di Frosinone. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Foto archivio

