ULTIM’ORA / Auto in bilico sul guardrail sulla strada per Forca D’Acero: tragedia sfiorata (FOTO)

Per fortuna solo tanta paura ma poteva essere una tragedia sulla SR 509 per Forca D’Acero. Nel tardo pomeriggio di oggi un Suv è uscito fuoristrada ed è salito letteralmente sul guardrail ed è rimasto in bilico sullo strapiombo, sotto solo il vuoto. Sul luogo dell’incidente subito la macchina dei soccorsi.

Notizia in aggiornamento

