ULTIM’ORA / Auto con due bambini a bordo si sfrena: grave bimbo di due anni, elitrasportato

Un’auto con a bordo due bambini si è sfrenata finendo contro un muro, il bimbo più piccolo di appena due anni è stato elitrasportato in codice rosso al Bambino Gesù di Roma, ferito ma in condizioni più lieve il fratellino.Il fatto è accaduto in piazza Almirante a Pofi. Sul posto oltre i sanitari del 118, Vigili del Fuoco e forze dell’ordine.

Foto archivio

