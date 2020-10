ULTIM’ORA / Atina (FR) – Tamponi Covid 19, bambini in attesa sotto l’acqua: intervengono Polizia Locale e Carabinieri (FOTO E VIDEO)

Questo slideshow richiede JavaScript.

Momenti di tensione oggi ad Atina, presso la struttura Casa della Salute, dove dalle prime ore del mattino, decine di genitori di Sora si erano recati per sottoporre i propri figli al tampone Covid 19, esame reso necessario dalla frequentazione dei ragazzi nelle classi o negli istituti dove sono stare rinvenute diverse positività tra gli studenti. A causare il disagio, sembra che ci sua la mancata recapitazione delle liste dei nominativi che l’ Asl, tramite il Sisp, doveva far pervenire alle strutture indicate ai genitori al momento della prenotazione. Attimi concisi, che hanno costretto i genitori ad interpellare le forze dell’ ordine, prontamente intervenute per placare gli animi. Si esonera da ogni responsabilità il personale medico ed infermieristico impiegato nel servizio, visto che la responsabilità è da attribuirsi alla disorganizzazione dell’ Asl distrettuale.

Foto e video inviati da un nostro lettore