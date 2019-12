ULTIM’ORA / Atina (FR) – Precipita dal tetto di casa, grave un insegnante

Erano da poco passate 14 quando F.D.P. di52 anni, mentre stava sistemando delle tegole sul tetto della sua abitazione,in via Valle Giordana ad Atina, per cause al vaglio dell forze dell’ordine, è precipitato da un’altezza di circa sette metri. Sul posto giunti immediatamente i sanitari del 118 che visto le gravi ferite riportate dall’uomo è stato chiesto l’ausilio di una eliambulanza dove è stato trasportato al policlinico Umberto I di Roma. L’uomo è un’insegnante in un istituto superiore di Sora.

Red

Foto archivio