E’ stato trovato senza vita in casa dalla vicina che aveva contattato il figlio dall’Abruzzo perchè non riusciva a mettersi in contatto con il padre. L’uomo, Romolo Palermo, 74 anni, dove viveva nella contrada Vallone in località Picinella, purtroppo è deceduto sembra a causa di un malore fatale.Sul posto oltre i sanitari del 118 anche i carabinieri della locale stazione per gli accertamenti del caso.

