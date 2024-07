ULTIM’ORA / Arpino, una città in lutto per l’improvvisa scomparsa di Gianni Gabriele

Un malore improvviso ha colpito questa mattina Gianni Gabriele, 57 anni di Arpino, mentre si trovava nella sua abitazione in contrada Morelli dove viveva con la famiglia, purtroppo per l’uomo i soccorsi sono stati vani, il malore gli è stato fatale. Gianni Gabrile lavorava come assisiente tecnico presso l’ITIS Parravano di Arpino. Increduli tutti quelli che lo conoscevano, un uomo dall’animo buono e ben voluto da tutti.

I funerali si svolgeranno domani, 5 luglio 2024, alle ore 15.00 nella Chiesa Maria SS. Immacolata loc. Morelli (Arpino).

La redazione di Liritv si unisce al dolore dei familiari.

Correlati