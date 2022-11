È stato trovato senza vita nella sua palazzina in Via De Gasperi, al 1° piano di una palazzina di edilizia residenziale, il luogotenente dei Carabinieri Ugo Rosati, 59 anni. I carabinieri sono entrati dalla finestra del balcone dell’abitazione, inutili i soccorsi per il militare non c’è stato nulla da fare. Probabilmente le cause del decesso sono da attribuire ad un malore che non gli ha lasciato scampo.

Foto archivio