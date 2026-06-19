ULTIM’ORA / Arpino – Tragedia sulla Tulliana: muore un 64enne

Si è verificato poco fa un tragico incide la strada provinciale Tulliana, l’arteria che collega Isola del Liri ad Arpino e che nel fine settimana ospiterà la terza prova del Campionato Italiano Velocità in Salita (CIVS).

La vittima è un uomo di 64 anni, originario della Toscana, che si trovava alla guida di un quad. Secondo le prime informazioni, per cause ancora in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo, rimanendo coinvolto in un incidente dalle conseguenze fatali.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato purtroppo inutile. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Sora, che hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Gli accertamenti sono tuttora in corso e saranno determinanti per chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.

La notizia ha rapidamente destato sgomento nella zona, colpita da una tragedia che si consuma a pochi giorni da un importante appuntamento sportivo dedicato al mondo dei motori.Tragedia sulla Tulliana: muore un 64enne alla guida di un quad

Si è verificato poco fa un tragico incidente lungo la strada provinciale Tulliana, l’arteria che collega Isola del Liri ad Arpino e che nel fine settimana ospiterà la terza prova del Campionato Italiano Velocità in Salita (CIVS).

La vittima è un uomo di 64 anni, originario della Toscana, che si trovava alla guida di un quad. Secondo le prime informazioni, per cause ancora in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo, rimanendo coinvolto in un incidente dalle conseguenze fatali.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato purtroppo inutile. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Sora, che hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Gli accertamenti sono tuttora in corso e saranno determinanti per chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.

La notizia ha rapidamente destato sgomento nella zona, colpita da una tragedia che si consuma a pochi giorni da un importante appuntamento sportivo dedicato al mondo dei motori.