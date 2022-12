Incidente stradale sulla SR 82 sul territorio del comune di Arpino, intorno alle ore 11 di oggi. il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi e finendo nella cunetta della carreggiata. Sul posto I sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso, per fortuna nessuno è rimasto ferito in modo serio.

Foto archivio