Tragedia questa mattina in localita’ Vano – Scaffa dove una donna di 50 anni insegnante e’ stata trovata priva di vita nella propria abitazione.Dalle prime informazioni sembra che sarebbe stato un familiare a notare il corpo della donna privo di vita. Sul luogo dell’accaduto si sono recati subito i soccorsi dei sanitari del 118 ma sono stati inutili, sul posto anche i militi della locale stazione per stabilire le cause che hanno causato la morte della 50enne.

Foto archivio