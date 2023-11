ULTIM’ORA / Arpino, grave infortunio sul lavoro: giovane operaio elitrasportato

Un grave infortunio sul lavoro è avvenuto in località Picinella ad Arpino, dalle prime informazioni sembra che un giovane operaio di circa 40 anni ha subito lo schiacciamento di una mano mentre effettuava dei lavori. Sul posto si sono recati i sanitari del 118 che viste le ferite riportate dall’operaio è stato chiesto l’ausilio di una eliambulanza dove è stato trasportato all’ospedale San Camillo di Roma. Fortunatamente sembra che non sia in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente si sono recate anche le forze dell’ordine.

Foto archivio

