ULTIM’ORA / Arpino (FR) – Lieve scossa di terremoto in paese

Una scossa di terremoto di magnitudo 1.8 è stata registrata poco fa, esattamente alle 16.15, in territorio comunale di Arpino. Il sisma di lieve entità ha avuto come epicentro la zona collinare della città di Cicerone, ed in particolare l’area compresa tra Colle lo Zoppo e contrada Collina. Non si sono verificati danni a persone e cose mentre in pochi hanno avvertito la scossa.

