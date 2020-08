ULTIM’ORA / Arpino (FR) – Incidente sul lavoro, operaio ferito

E’ successo poco fa nel centro storico di Arpino, due persone si accingevano ad effettuare un cambio di vetro ad una vetrata, per cause al vaglio delle forze dll’ordine, la lastra di vetro si è rotta ferendo ad un braccio un operaio.Dalle prime informazioni sembra che la persona rimasta ferita non sia grave. Sul posto i sanitari del 118 e i militi della Compagnia di Sora.

Foto archivio

