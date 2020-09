ULTIM’ORA / Arpino (FR) – Coronavirus, nuovo caso positivo

Il sindaco di Arpino, Renato Rea, in una nota su Facebook informa i cittadini che nella città di Cicerone c’è un nuovo caso positivo di coronavirus. Di seguito riportiamo il post integrale.

“Questa mattina la Asl mi ha comunicato la positività al covid di un nostro concittadino.

La notizia già dalla giornata di ieri è stata diffusa su vari social, ma io devo attendere la comunicazione ufficiale prima di diramarla.

Il soggetto è in buona salute ed in isolamento domiciliare.”

