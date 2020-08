ULTIM’ORA / Arpino (FR) – Coronavirus, due nuovi casi positivi

Riportiamo integralmente la nota del sindaco di Arpino Renato Rea, pubblicata sulla pagina Facebook e comunica ai cittadini due casi di positività.

“La Direzione Generale della Asl mi ha comunicato che due persone di Arpino sono risultate positive all’esito del tampone Covid.

Sono casi lievi per cui è stato disposto per loro l’isolamento domiciliare.

In questi giorni molte persone si stanno sottoponendo ai tamponi, pur in assenza di specifici sintomi, per cui ritengo che il numero delle positività sia direttamente proporzionale al numero dei test.

Pur non dovendo allo stato generare allarmismi, ritengo però necessario continuare ad iinvitare i cittadini ad osservare con scrupolo le misure di sicurezza, per evitare un esponenziale risalita dei contagi, che purtroppo si sta verificando ovunque in questi ultimi giorni.”

