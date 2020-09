ULTIM’ORA / Arpino (FR) – Coronavirus, due nuovi casi positivi

In un post sulla pagina Facebook il sindaco di Arpino, Renato Rea, ha comunicato ai cittadini la positività di due persone, una coppia della città di Cicerone. Di seguito riportiamo la nota integrale.

“Questa mattina la Asl mi ha comunicato la positività al Covid -19 di una coppia di Arpino. Trattasi di casi lievi per cui è stato disposto l’isolamento domiciliare.

Nell’augurare il meglio ai due concittadini, rinnovo l’invito ad osservare le norme in vigore a tutela della salute di tutti noi.”

