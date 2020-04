ULTIM’ORA / Arpino (FR) – Coronavirus, due nuovi casi di positivita’

Due casi di positività al COVID 19 ad Arpino, ad annunciarlo il Sindaco Renato Rea su Facebook. Riportiamo integralmente la nota del Sindaco

Segnalo l’esistenza di due nuovi casi di positività al Covid-19 ad Arpino, comunicati questa mattina. La circostanza mi induce a raccomandare ancora una volta di evitare di uscire di casa, a meno che non sia assolutamente necessario per esigenze lavorative, mediche o di stretta necessità.

Il problema è che ognuno di noi pensa che le proprie esigenze siano indispensabili e, sulla scorta di una autocertificazione, ritiene di poter uscire di casa. Così facendo non possiamo lamentarci che altri facciano la stessa cosa, rendendo vano anche il lavoro delle forze dell’ordine (Carabinieri e Polizia Municipale) che controllano costantemente il territorio.Per le persone maggiormente in difficoltà il Comune di Arpino ha attivato, nell’ambito del progetto “Arpino Ti Aiuta”, il servizio del carrello solidale, tramite il quale il cittadino potrà donare generi alimentari (acquistandoli e lasciandoli nell’apposito contenitore) e che verranno erogati alla Caritas per la distribuzione alle persone più bisognose. Alcuni esercizi commerciali già si sono attivati in tal senso e ci auguriamo che tutti aderiscano esponendo la locandina all”ingresso dell’attività.