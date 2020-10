ULTIM’ORA / Arpino (FR) – Coronavirus, 12 nuovi casi positivi

Riportiamo di seguito la nota pubblicata sulla pagina Facebook del sindaco Renato Rea.

“La Asl ha aggiornato la lista dei cittadini residenti ad Arpino risultati positiivi al covid. Alle 7 persone non ancora negativizzate delle precedenti comunicazioni se ne sono aggiunte altre 12, per cui le persone attualmente in isolamento domiciliare sono 19.

In questo elenco non sono compresi alcuni cittadini che sono risultati positivi ad esami effettuati privatamente ( dei quali sono personalmente a conoscenza) ma non ancora ufficializzati dalla asl.

Non è il caso di creare allarmismi, perché tutti i casi segnalati non destano preoccupazione alcuna, essendo tutti i soggetti in buona salute, in isolamento domiciliare ed alcuni di essi sono asintomatici. Ma sarebbe anche sbagliato sottovalutare il problema.

Ne possiamo uscire solo usando il buon senso e rispettando le regole che tutti conosciamo già da mesi, alle quali si sono aggiunte da ultimo quelle dettate dalla Regione Lazio circa il divieto di circolazione dalle ore 24 alle ore 5.00, salvo comprovate esigenze.

Usare qualche accortezza oggi può evitare ulteriori restrizioni per il domani.”