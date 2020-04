ULTIM’ORA / Arpino (FR) – Clamoroso furto con scasso in piazza, ripulita tabaccheria

La scorsa notte ignoti hanno svaligiato la tabaccheria della centralissima piazza Municipio. Dopo aver forzato e smantellato il pur robusto portone, i ladri di sono introdotti all’interno rubando di tutto. Incerto per ora il bottino. Sorprende l’audacia dei malviventi, più di qualcuno evidenzia l’inefficacia dei controlli e soprattutto il mancato funzionamento delle telecamere nel centro storico, un paio delle quali sono piazzate proprio sull’immobile che ospita l’attività derubata. Un problema che in sette anni l’amministrazione comunale non ha mai risolto.

Lu

Correlati