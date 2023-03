ULTIM’ORA / Arpino, donna di 46 anni trovata morta in casa

E’ stata trovata senza vita nella sua abitazione, nei pressi dell’Acropoli a Civitavecchia, una donna di 46 anni, che viveva sola. Un familiare non riuscendo a mettersi in contatto con la donna ha avvertito le forze dell’ordine che insieme ai sanitari del 118 e vigili del fuoco si sono recati sul posto e hanno trovato la donna priva di vita. Non è escluso che venga effettuata l’autopsia sulla salma.

Notizia in aggiornamento

