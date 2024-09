ULTIM’ORA / Arpino, donna cade in casa: è grave, elitrasportata

E’ successo poco fa in località Parcini ad Arpino, una pensionata è caduta in casa ed è rimasta ferita in modo grave tanto che i sanitari del 118 hanno chiesto l’ausilio di una eliambulanza dove è atterrata nel piazzale Oasi del Vallone ed ha trasportato l’anziana al Policlinico Gemelli di Roma. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per l’accaduto.

Foto archivio

