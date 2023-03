Incidente stradale avvenuto poco fa sul tratto autostradale dell’A1, tra Ferentino ed Anagni. Tre le auto e un mezzo pesante coinvolte nel sinistro sul luogo dell’incidente la macchina dei soccorsi il personale dell’autostrada per l’Italia e la Polizia Stradale. Il traffico e’ stato bloccato per permettere all’eliambulanza di atterrare. Notevoli le ripercussioni sul traffico, non e’ ancora chiara la dinamica dell’incidente.

notizia in aggiornamento