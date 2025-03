ULTIM’ORA / Anagni, auto precipita in un burrone: interviene l’eliambulanza

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi ad Anagni, in via G. Gimininani. Un’auto è uscita di strada finendo in un burrone per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e la polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

L’incidente ha richiesto un massiccio spiegamento di soccorsi. I vigili del fuoco hanno lavorato per recuperare il veicolo e prestare assistenza ai coinvolti, mentre il personale dell’Ares 118 ha fornito le prime cure mediche. Vista la gravità della situazione, si è reso necessario l’intervento di un’eliambulanza, atterrata nel parcheggio del cimitero comunale, per il trasferimento urgente del ferito.

Secondo le prime testimonianze, a bordo dell’auto viaggiava una sola persona. L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione su via G. Gimininani., residenti e automobilisti si sono fermati sul posto preoccupati per l’accaduto.

Gli inquirenti stanno valutando diverse ipotesi per determinare le cause dello schianto: guasto meccanico, distrazione del conducente o altre circostanze ancora da chiarire. Al momento, non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle condizioni del ferito.

FOTO ARCHIVIO