ULTIM’ORA / Alvito, si lancia con il parapendio e precipita a valle

Un uomo si è lanciato con il parapendio in località Trichiana dove si trova la piattaforma sui monti di Alvito. Sembra che l’uomo sia precipitato nei pressi del Campo Guerrano, tra la cittadina ducale e San Donato Val di Comino. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, sanitari del 118 e Soccorso Alpino che hanno recuperato il ferito che sembra non essere in pericolo di vita ma che abbia riportato vari traumi.

Foto archivio

