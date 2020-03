Altre 368 persone sono decedute per coronavirus. Il totale delle vittime in Italia è 1809. Sono i dati diffusi da Angelo Borrelli, commissario straordinario per l’emergenza. “Ci sono 369 nuovi guariti, il totale è 2335. Ci sono 2853 nuovi casi di pazienti positivi, il totale è 20603. 9268 in isolamento domiciliare, 1672 in terapia intensiva. Purtroppo abbiamo registrati altri 368 decessi”, le parole di Borrelli.

