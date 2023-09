ULTIM’ORA / AGGIORNAMENTO cuccioli orso Amarena

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in un post sui social comunica:

“Il direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, Luciano Sammarone, mi ha comunicato che i due cuccioli orfani dell’orsa Amarena sono stati avvistati insieme in un’area all’interno dei confini del Parco.I due orsacchiotti vengono costantemente seguiti e monitorati da guardiaparco e forestali, e il loro comportamento fa crescere la speranza che possano essere in grado di adattarsi alla vita selvatica anche senza il supporto della madre.E al momento, quindi, si esclude la necessità di doverli catturare.Le loro condizioni di salute sembrano buone e la capacità di sopravvivenza superiore alle attese.Ringrazio gli specialisti della forestale e del parco per l’impegno profuso e continuo a raccomandare a cittadini e turisti di non intralciare le operazioni.”