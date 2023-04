ULTIM’ORA / Accusa malore improvviso e muore in uno studio medico

La tragedia e’ avvenuta nel pomeriggio odierno intorno alle ore 17. Dalle prime informazioni, una donna in visita in uno studio medico in pieno centro storico cittadino ad Arpino accusa un malore improvviso si accascia e muore. Il medico che subito capito la gravità del caso ha tentato di tutto per rianimarla ma e’ stato tutto inutile la donna e’ deceduta poco dopo. Sul luogo si sono recati i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica, ed i militi della locale stazione per gli accertamenti, ma tutto e’ stato invano. ( FOTO ARCHIVIO)

