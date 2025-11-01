ULTIM’ORA – A1, incidente tra Valmontone e Anagni: 2 km di coda in direzione Napoli

Traffico rallentato lungo l’autostrada A1 Milano–Napoli, nel tratto compreso tra Valmontone e Anagni-Fiuggi, a causa di un incidente.

Secondo le prime informazioni, si registra una coda di circa 2 chilometri in direzione Napoli. Il tempo di percorrenza stimato tra i due svincoli è attualmente di 22 minuti, rispetto ai normali 14 minuti in condizioni di viabilità regolare (alle ore 8.02).

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l’Italia, impegnati nella rimozione dei veicoli coinvolti e nella gestione del traffico. Non si escludono ulteriori rallentamenti nelle prossime ore, in attesa del completo ripristino della circolazione.

Si consiglia agli automobilisti di prestare la massima attenzione.

Foto archivio

Correlati