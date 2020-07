ULTIM’ORA / A1, incidente stradale tra Frosinone e Anagni: prestare attenzione

Un incidente stradale è avvenuto poco fa sull’A1 tra Frosinone e Anagni al km 617 direzione nord. Si registrano circa 4 km di coda in direzione nord,mentre in direzione sud al km 612 si registra 1 km di coda per traffico intenso. Al momento che scriviamo non si conoscono i mezzi coinvolti e le persone ferite.

Seguiteci per gli aggiornamenti.

Foto generica web

