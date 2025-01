ULTIM’ORA / A1 Ferentino e Caianello, riaperto il tratto in entrambe le direzioni

Sulla A1 Milano – Napoli tra Ferentino e Caianello e’ stato riaperto il tratto in entrambe le direzioni.

Al momento tra Capua e Caianello verso Roma, registriamo 9 km di coda per traffico congestionato con uscita consigliata a Capua e rientro in autostrada a Caianello dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Sul posto è presente il persona di Autostrade per l’Italia a monitorare la coda.