ULTIM’ORA / 58enne trovato senza vita: inutili i soccorsi

AGGIORNAMENTO. I familiari da ieri non riuscivano a mettersi in contatto con il 58enne, e così hanno allertato le forze dell’ordine che hanno trovato l’uomo privo di vita nella sua abitazione. Non si esclude nessuna ipotesi.

Un uomo di 58 anni è stato trovato senza vita a Roccasecca, inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i Carabinieri. Non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella del gesto estremo.

Notizia in aggiornamento.

Foto archivio