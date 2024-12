ULTIM’ORA / 48enne trovato morto: inutili i soccorsi

E’ stato trovato senza vita un 48enne in un locale di proprietà della famiglia in via della Stazione a Ferentino. Inutili i tentativi da parte dei sanitari del 118 di rianimare l’uomo, non c’è stato nulla da fare. Le cause della morte del 48enne sono al vaglio delle forze dell’ordine e non si esclude nessuna pista, neanche quella del gesto estremo.

