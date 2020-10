ULTIMO’ORA / Aquino (FR) – Coronavirus, in quarantena una classe della Scuola d’Infanzia A. Moro

Riportiamo la nota pubblicata sulla pagina Facebook del sindaco di Aquino, Libero Mazzaroppi.

#EmergenzaCovid19

Vi aggiorno in merito alla situazione in atto nelle nostra Città dopo un punto di contatto con l’Autorità Sanitaria e le Dirigenza Scolastica.

È stata disposta la quarantena cautelativa di una classe della Scuola d’Infanzia A. Moro a seguito di una accertata positività di un bambino frequentante la struttura.

Sono state attivate, in merito, tutte le procedure previste dai protocolli.

Sono stati rilevati, altresì, ulteriori casi positivi che, al momento, fissano il numero totale dei concittadini coinvolti a 18 dei quali 2 sono ricoverati in strutture ospedaliere.

Confermo che altre 8 persone hanno negativizzato la loro pregressa situazione di contagio e questa è una notizia che lascia spazio alla speranza.

AMICHE ED AMICI È UN MOMENTO, PARTICOLARMENTE DELICATO ED IMPORTANTE, CHE RICHIEDE IL MASSIMO IMPEGNO, LO SFORZO E, SOPRATTUTTO, LA RESPONSABILITÀ DI OGNUNO DI NOI.

Per guardare il futuro e in avanti con fiducia e serenità facciamo vedere a tutti cosa sta a significare “ESSERE AQUINATI”.

#SindacoMazzaroppi #ComunediAquino #Aquino2020 #IamAquino

Correlati